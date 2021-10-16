В Индии из-за наводений погибли 10 человек и 18 пропали без вести
В индийском штате Керала из-за проливных ливней сошло несколько оползней, в результате чего были эвакуированы не менее 5000 семей.
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По меньшей мере десять человек погибли и 18 пропали без вести в индийском штате Керала в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.
«Обеспокоенное правительство штата обратилось за помощью к армии, военно-воздушным силам и флоту для проведения операций по спасению и оказанию помощи», - пишет газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.
По данным издания, в районе Коттаям выпало 30 сантиметров осадков. В результате чего сошло несколько оползней и пришлось эвакуировать не менее 5000 семей.