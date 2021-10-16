В Индии из-за наводений погибли 10 человек и 18 пропали без вести

По меньшей мере десять человек погибли и 18 пропали без вести в индийском штате Керала в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.

«Обеспокоенное правительство штата обратилось за помощью к армии, военно-воздушным силам и флоту для проведения операций по спасению и оказанию помощи», - пишет газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в районе Коттаям выпало 30 сантиметров осадков. В результате чего сошло несколько оползней и пришлось эвакуировать не менее 5000 семей.