Британского военнослужащего придавило танком во время учений

Полиция британского Уилтшира расследует инцидент на полигоне Солсбери-Плейн, где во время очередных учений британской армии погиб один из военнослужащих. Официально военные «с прискорбием» сообщили в пресс-релизе, что солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, когда его переехал танк, пишет The Daily Star.

Как сообщает британская газета, на место происшествия сразу же были вызваны парамедики, которые добрались к полигону до полудня. Также на полигон были вызваны спасатели и две пожарные бригады. Однако помощь оказать они уже не смогли, поскольку армейский служащий погиб на месте.

Полиция пока не владеет другой информацией и продолжает осматривать место трагедии. Командование ВВС Великобритании со своей стороны подтвердило только факт проведения военных учений на полигоне.