Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британского военнослужащего придавило танком во время учений

Валентина Пескова
18:41 16.10.2021
Трагедия произошла во время военных учений в Уилтшире на полигоне Солсбери-Плейн, военнослужащий погиб на месте.
Британского военнослужащего придавило танком во время учений
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Полиция британского Уилтшира расследует инцидент на полигоне Солсбери-Плейн, где во время очередных учений британской армии погиб один из военнослужащих. Официально военные «с прискорбием» сообщили в пресс-релизе, что солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, когда его переехал танк, пишет The Daily Star.

Как сообщает британская газета, на место происшествия сразу же были вызваны парамедики, которые добрались к полигону до полудня. Также на полигон были вызваны спасатели и две пожарные бригады. Однако помощь оказать они уже не смогли, поскольку армейский служащий погиб на месте.

Полиция пока не владеет другой информацией и продолжает осматривать место трагедии. Командование ВВС Великобритании со своей стороны подтвердило только факт проведения военных учений на полигоне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:23 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности смертельных отравлений спиртом в Екатеринбурге
16:19 В стране и мире
Избрана мера пресечения в отношении одного из устроивших дебош на станции «Текстильщики»
15:51 В стране и мире
Видео
Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
13:53 В стране и мире
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
13:10 В стране и мире
В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.