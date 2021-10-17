Десант высадился из БДК «Петр Моргунов» в освобожденном от «противника» порту: видео

В момент, когда аппарель большого десантного корабля «Петр Моргунов» опускается, чтобы выпустить наружу десантников, сам БДК еще продолжает движение. Это очень тонкий и не быстрый процесс, который при этом необходимо выполнить оперативно.

Аппарель открывает вид на полигон высадки десанта. Военный порт, который был условно захвачен «противником», освобожден, и морпехи высаживаются на берег.

Скорость происходящего - даже не минуты, секунды. Техника «высыпает» на берег под прикрытием авиации, где тут же разворачивается зенитный ракетно-артиллерийский дивизион. Он должен обеспечить защиту занятого берега от «атаки» с воздуха.

БДК «Петр Моргунов» на данный момент является самым быстрым из ныне действующих и самым вместительным, а также самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Журналисты программы стали полноценными участниками одного из этапов большого десантирования в рамках учения «Запад-2021». К слову, самого крупного за всю современную историю Балтийского флота.