Пять «этажей» десантного корабля: устройство российских БДК показали в разрезе

Большие десантные корабли «рождаются» по частям. Огромные конструктивные части стыкуются между собой на стапеле. «Военная приемка» показала в прямом смысле в разрезе, как выглядят «внутренности» БДК до его полноценного появления на свет.

Конструкция состоит фактически из пяти «этажей»: обычного и второго дна и четырех палуб с трюмом для бронетехники на самом верху. В ней присутствует даже лифт. Особенность «скелета» большого десантного корабля - ровное дно без ярко выраженного киля. Это нужно, чтобы он мог подходить к берегу и высаживать десант.

На данный момент на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде проходит строительство двух кораблей, превосходящих по размерам совсем не маленького «Петра Моргунова». Генеральный директор предприятия Илья Самарин выразил надежду на дальнейшее увеличение подобных заказов со стороны Министерства обороны России.

«Это усовершенствованные корабли. Они серьезно отличаются от предыдущих заказов. По основному предназначению - это увеличение порядка на 30% десантной вместимости и техники, улучшенные условия обитаемости десанта и экипажа. Соответственно, корабль действительно дальней морской зоны для работы далеко от берегов Родины», - сказал он.

Самарин подчеркнул, что новые корабли смогут брать на борт до 500 десантников сразу.

«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов: сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.