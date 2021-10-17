Шириной с банкноту: на заводе «Янтарь» показали 40-миллиметровую бронесталь для больших десантных кораблей ВМФ

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» берет свое начало на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. До 1945 года строительством кораблей там занимались немцы, но на смену им пришли русские.

Основа «Петра Моргунова» - бронесталь АБ-2. Начальник участка сборки и сварки судостроительного завода «Янтарь» Сергей Кузьмин рассказал программе «Военная приемка» на «Звезде», как происходит поэтапная «сборка» боевого корабля.

«Она (бронесталь - прим. ред.) более вязкая, предназначена для того, чтобы останавливать пули, у нее намного лучше прочность, она используется в основном для внешней обшивки», - рассказал он.

В носовой части толщина такой обшивки составляет 22 миллиметра. Но есть места и толще - вплоть до 40 миллиметров.

«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов: сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.