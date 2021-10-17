«Загрузочные» технологии: главный конструктор БДК проекта 11711 рассказал о потенциале трюма «Петра Моргунова»

В трюм большого десантного корабля «Петр Моргунов» помещается техника, которую можно использовать при десантировании. В него помещается несколько десятков танков и бронемашин. При необходимости можно задействовать и палубу, и заехать на нее по сходне.

Сначала загружаются грузовики, за ними - командно-штабные машины, дальше - бронетехника. 20-тонные машины «заковывают» стальными стропами так, чтобы максимально быстро освободить их при высадке. Схема, когда техника перемещается по кораблю своим ходом - проще и надежнее.

«Загрузка производится с оборудованного берега, техника заезжает по аппарели и попадает сразу в грузовой трюм. В кормовой надстройке имеется кормовая межпалубная сходня. Колесная техника, которая должна разместиться на верхней палубе корабля, заходит в трюм и поднимается по сходне. При необходимости идет выгрузка из грузового трюма, опускается носовая межпалубная сходня, по которой техника спускается в трюм и покидает корабль через носовое высадочное устройство», - рассказал «Военной приемке» бывший главный конструктор БДК проекта 11711 Невского конструкторского бюро Михаил Иванов.

При проектировании «Петра Моргунова» многие вещи появлялись впервые - его создатели получили шесть патентов. К примеру, не имеет аналогов установленная на корабле противопожарная огнепреграждающая штора. Она локализует возгорание, которое может возникнуть в трюме, не давая ему распространиться.

Самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота «Петр Моргунов», обладатель целого ряда рекордов, впервые показан широкой публике. Сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.