Привал для десанта: взгляд на самый большой кубрик ВМФ России изнутри
Во время пребывания на борту большого десантного корабля «Петр Моргунов» команде «Военной приемки» удалось заполучить довольно редкие кадры самого большого на российском военно-морском флоте кубрика. Увидеть такой можно только на этом БДК.
На опубликованных кадрах показаны оборудованные места для 68 человек, и это лишь малая часть всей площади. Также на борту расположились рубка для дежурного по десанту, откуда, собственно, и осуществляются руководящие действия в случае необходимости, и каюта прапорщиков.
Информация о личном составе засекречена, поэтому продемонстрировать все помещения невозможно. Но, по заверению члена экипажа, их еще много.
«Мы осмотрели одну четверть где-то», - пояснил командир группы радиоэлектронной борьбы БДК «Петр Моргунов» Николай Сидоренко.
«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов: сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.