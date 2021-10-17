Опубликованы кадры из собственной операционной большого десантного корабля «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» обладает полноценным медицинским блоком на борту. Он гораздо больше и технологичнее стандартного медицинского пункта. Начальник медслужбы корабля Даниил Курносов провел экскурсию специально для программы «Военная приемка».

Одно из помещений «Петра Моргунова» - рентгенологический кабинет, оснащенный рабочими местами врача и лаборанта и позволяет в кратчайшие сроки получить рентгенографический снимок прямо на борту. Далее имеется лазарет на четыре койки для лечения больных хирургического и терапевтического профиля.

«Сердце медицинского блока - амбулатория, она же операционная. Здесь мы проводим операции, можем сделать электрокардиограмму, выполнить расширенные реанимационные предприятия. Автоматический наружный дефибриллятор, кислородный ингалятор и сам рентгенологический аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики», - рассказал и показал Курносов оборудование автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову.

«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов: сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.