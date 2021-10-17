Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Опубликованы кадры из собственной операционной большого десантного корабля «Петр Моргунов»

Егор Левин
10:15 17.10.2021
Внутри БДК имеет рентгенологический кабинет и полноценные амбулаторию и лазарет, а также автоматический наружный дефибриллятор, кислородный ингалятор и аппарат ультразвуковой диагностики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» обладает полноценным медицинским блоком на борту. Он гораздо больше и технологичнее стандартного медицинского пункта. Начальник медслужбы корабля Даниил Курносов провел экскурсию специально для программы «Военная приемка».

Одно из помещений «Петра Моргунова» - рентгенологический кабинет, оснащенный рабочими местами врача и лаборанта и позволяет в кратчайшие сроки получить рентгенографический снимок прямо на борту. Далее имеется лазарет на четыре койки для лечения больных хирургического и терапевтического профиля.

«Сердце медицинского блока - амбулатория, она же операционная. Здесь мы проводим операции, можем сделать электрокардиограмму, выполнить расширенные реанимационные предприятия. Автоматический наружный дефибриллятор, кислородный ингалятор и сам рентгенологический аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики», - рассказал и показал Курносов оборудование автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову.

«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов: сейчас он является самым быстрым, самым вместительным и самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:05 ОПК
Видео
Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео
09:29 В стране и мире
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
07:14 В стране и мире
В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку
05:42 В стране и мире
Россиян предупредили об угрозе от нескольких вирусов этой осенью
03:23 В стране и мире
Синоптик рассказал, когда ждать тепло в Москве и области
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.