Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео

«Военная приемка» впервые показала на экранах самый современный и большой на сегодняшний день десантный корабль российского флота. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» - обладатель целого ряда различных рекордов, и одна из его главных отличительных черт - произведение инженерного искусства, кормовая сходня.

Она состоит из двух складных элементов: запирающего транспортный трюм и выступающего трапом для десантирующейся с корабля военной техники. Гидравлика работает в суровых условиях соленой воды, а ездить по этой «складной двери» спокойно могут даже танки.

«Устройство работает очень просто, при помощи двух гидравлических лебедок с левого и правого борта», - рассказал старшина моторной команды БДК «Петр Моргунов» Вячеслав Дрожжин.

Этот десантный корабль является сейчас самым быстрым из ныне действующих и самым вместительным, а также самым автономным. На стратегическом учении «Запад-2021» за «Петром Моргуновым» внимательно следили корабли и авиация северной группировки НАТО. Как это было, и к чему привело это удаленное противостояние - смотрите в свежем выпуске «Военная приемка. БДК "Петр Моргунов"» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Журналисты программы стали полноценными участниками одного из этапов большого десантирования в рамках учения «Запад-2021». К слову, самого крупного за всю современную историю Балтийского флота.