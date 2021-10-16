Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NASA: на Марсе когда-то была вода и он был похож на Землю

Валентина Пескова
15:57 16.10.2021
Ученые NASA установили, что красная планета когда-то была намного теплее и вполне пригодна для жизни, так как на ней были озера и океаны.
NASA: на Марсе когда-то была вода и он был похож на Землю
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Марс приобрел свой нынешний вид в результате долгой эволюции, хотя где-то миллиард лет назад имел совершенно другой вид и даже более пригодные условия для жизни, которые напоминали земные. Об этом заявила научный работник доктор Беки Маккоули, отметив, что на Марсе раньше даже вода и на нем до сих пор сохранились кратеры от древних озер, а температура была более теплой и комфортной.

«На красной планете когда-то, возможно, был даже неглубокий океан. Там и сейчас существует вода, однако она там имеется в замороженном виде и ученые продолжают изучать состав ледовых покровов, которые окружают планету», - цитирует Маккоули издание Daily Star.

Cейчас Земля и Марс - это совершенно разные по своим условиям жизни планеты. Если Земля с течением времени прогрессировала и жизнь на ней развивалась благодаря движению тектонических плит, то геологическая активность Марса затухала, и планета постепенно иссушалась, пока на ней не исчезли все водоемы и она стала абсолютной красной пустыней.

«В этой связи очень увлекательно продолжать изучать Марс, чтобы лучше понять прошлое и возможное будущее этой планеты, а также сравнить ее с Землей и провести аналогию в отношении эволюции всей Солнечной системы и за ее пределами», - отметила специалист NASA.

В одном из последних исследований в американском космическом агентстве также отметили, что на дне кратера одного из древних озер на Марсе могут содержаться следы жизни на красной планете. Это установил робот-марсоход NASA Perseverancе, который работает на планете и изучает состав ее почвы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:51 В стране и мире
Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
13:53 В стране и мире
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
13:10 В стране и мире
В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года
10:45 В стране и мире
ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе
11:41 В стране и мире
Врио министра спорта Пензенской области задержан по подозрению во взятках
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.