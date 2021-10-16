NASA: на Марсе когда-то была вода и он был похож на Землю

Марс приобрел свой нынешний вид в результате долгой эволюции, хотя где-то миллиард лет назад имел совершенно другой вид и даже более пригодные условия для жизни, которые напоминали земные. Об этом заявила научный работник доктор Беки Маккоули, отметив, что на Марсе раньше даже вода и на нем до сих пор сохранились кратеры от древних озер, а температура была более теплой и комфортной.

«На красной планете когда-то, возможно, был даже неглубокий океан. Там и сейчас существует вода, однако она там имеется в замороженном виде и ученые продолжают изучать состав ледовых покровов, которые окружают планету», - цитирует Маккоули издание Daily Star.

Cейчас Земля и Марс - это совершенно разные по своим условиям жизни планеты. Если Земля с течением времени прогрессировала и жизнь на ней развивалась благодаря движению тектонических плит, то геологическая активность Марса затухала, и планета постепенно иссушалась, пока на ней не исчезли все водоемы и она стала абсолютной красной пустыней.

«В этой связи очень увлекательно продолжать изучать Марс, чтобы лучше понять прошлое и возможное будущее этой планеты, а также сравнить ее с Землей и провести аналогию в отношении эволюции всей Солнечной системы и за ее пределами», - отметила специалист NASA.

В одном из последних исследований в американском космическом агентстве также отметили, что на дне кратера одного из древних озер на Марсе могут содержаться следы жизни на красной планете. Это установил робот-марсоход NASA Perseverancе, который работает на планете и изучает состав ее почвы.