Пожар охватил нежилое здание в Коломне

В ГУ МЧС РФ по Московской области поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна.

Оперативный дежурный смены получил звонок в 11.48 о том, что огонь охватил нежилой дом по улице Ларцевы Поляны. На тушение здания сразу же отправились силы спасательной службы.

«Привлекаемые силы и средства: 14 единиц техники, 45 человек», - сообщили в ведомство.

В МЧС РФ обратились к местным жителям, чтобы они сохраняли спокойствие и не поддавались панике. Дальнейшая информация уточняется.