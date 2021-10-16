Пожар охватил нежилое здание в Коломне
Над ликвидацией возгорания работают силы МЧС РФ в составе 45 человек и 14 единиц техники.
© Фото: МЧС РФ
В ГУ МЧС РФ по Московской области поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна.
Оперативный дежурный смены получил звонок в 11.48 о том, что огонь охватил нежилой дом по улице Ларцевы Поляны. На тушение здания сразу же отправились силы спасательной службы.
«Привлекаемые силы и средства: 14 единиц техники, 45 человек», - сообщили в ведомство.
В МЧС РФ обратились к местным жителям, чтобы они сохраняли спокойствие и не поддавались панике. Дальнейшая информация уточняется.