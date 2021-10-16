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Пожар охватил нежилое здание в Коломне

Валентина Пескова
14:54 16.10.2021
Над ликвидацией возгорания работают силы МЧС РФ в составе 45 человек и 14 единиц техники.
Пожар охватил нежилое здание в Коломне
© Фото: МЧС РФ
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В ГУ МЧС РФ по Московской области поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна.

Оперативный дежурный смены получил звонок в 11.48 о том, что огонь охватил нежилой дом по улице Ларцевы Поляны. На тушение здания сразу же отправились силы спасательной службы.

«Привлекаемые силы и средства: 14 единиц техники, 45 человек», - сообщили в ведомство.

В МЧС РФ обратились к местным жителям, чтобы они сохраняли спокойствие и не поддавались панике. Дальнейшая информация уточняется.

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