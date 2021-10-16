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Специалисты РХБ защиты ЮВО провели спецобработку сборных пунктов

Кира Тило
03:00 16.10.2021
Военнослужащие РХБ защиты продезинфицировали около 50 тысяч квадратных метров сборных пунктов
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО провели дезинфекцию пятнадцати сборных пунктов военных комиссариатов округа.

Военнослужащие обработали около 50 тысяч квадратных метров прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самих пунктах.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочные станции АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пунктов выполнялась с использованием насадок ДН-3. Все элементы были обработаны специальным раствором ДТС-ГК. Расчеты РХБ защиты ЮВО выполняют обработку ежедневно не менее 2 раз.

© Минобороны РФ

При проведении мероприятий осеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, тесты для экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений.

© Минобороны РФ

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего 2021 года призыва направят в ВС РФ более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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