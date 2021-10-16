Специалисты РХБ защиты ЮВО провели спецобработку сборных пунктов

Расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО провели дезинфекцию пятнадцати сборных пунктов военных комиссариатов округа.

Военнослужащие обработали около 50 тысяч квадратных метров прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самих пунктах.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочные станции АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пунктов выполнялась с использованием насадок ДН-3. Все элементы были обработаны специальным раствором ДТС-ГК. Расчеты РХБ защиты ЮВО выполняют обработку ежедневно не менее 2 раз.