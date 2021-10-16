Два месяца на борту «Североморска»: съемочная группа «Звезды» поучаствовала в арктическом походе СФ

Ветер на корабле такой силы, что трудно говорить. Но к этому привыкаешь за 66 дней. Именно столько продлился десятый, юбилейный, арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота. И все это время на борту большого противолодочного корабля «Североморск» была съемочная группа телеканала «Звезда».

От Североморска до самых Новосибирских островов и обратно. Маршрут протяженностью в 12 000 морских миль. Все равно, что долететь из Москвы до Владивостока четыре раза. Примерно такой путь ежегодно проходят моряки Северного флота.

В этот раз в отряде четыре участника. Во главе - большой противолодочный корабль «Североморск». С ним десантный корабль, судно-спасатель и танкер с запасом топлива и пресной воды - на всякий случай.

Для командира корабля Анатолия Кожурова это уже третий подобный поход. Как никто другой, он знает, насколько суровой бывает Арктика.

«Выполняя боевые задачи, поставленные Командующим Северным флотом, совершенствуя боевую подготовку и выучку, каждый день личный состав проходит проверку на прочность в суровых северных морях. Профессионализм и мастерство экипажа позволяет ему третий год подряд добиваться высокого звания "ударный "», - рассказал командир большого противолодочного корабля «Североморск» Анатолий Кожуров.

Шторма позади, корабль на якорной стоянке, а в нескольких милях от нас виднеется берег. Это Земля Франца-Иосифа - самый северный российский архипелаг. Несмотря на то, что сейчас осень, его берега уже укрывает снег. Как и палубу нашего корабля.

Земля Франца-Иосифа - традиционно самая северная точка похода. Несмотря на близость ледников и большое количество айсбергов, отряд кораблей уже третий год подряд ходит в этих водах даже без помощи ледоколов.

Без ледоколов отряд дошел и до Новосибирских островов. Закрыто последнее «белое пятно» на карте: военные побывали на острове Беннетта, который прежде экспедиции обходили стороной.

Не Черное море, не итальянская Ривьера. Это море Лаптевых и берег острова Котельный. Совсем скоро здесь высадится десант Северного флота. Встречать его будут с огнем, поэтому высадка будет непростая.

Здесь на Котельном разыгралось «настоящее сражение»: берег захвачен «противником». Под несмолкающим огнем бронетехника выдвигается и прорывает оборонительное заграждение. «Враг» отступает: теперь дело за десантом. С воздуха атаку поддерживает корабельная авиация. Корабли и береговые комплексы обеспечивают прикрытие. Расчеты «Бастионов» и «Панцирей» точными выстрелами уничтожают «вражеские» дроны и позиции их операторов.

Еще немного и условный противник окружен. Стрелки обрушивают на него всю мощь пулеметного огня, а большой противолодочный корабль «Североморск» шквальным огнем уничтожает морские и воздушные цели.

Почти два месяца в пути, и вот отряд дома. Корабли вернулись в главную базу. С успешным завершением похода моряков поздравил Александр Моисеев - командующий Северным флотом.