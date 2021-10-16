«Планета» «Ижей»: более 30 моделей разных лет составили самую большую коллекцию мотоциклов «ИЖМАШа»

История отечественного мотостроения знает 11 миллионов модификаций мотоциклов «Иж», произведенных в Ижевске. Это были самые продаваемые байки в Советском Союзе. А самая большая коллекция «Ижей» принадлежит обычному частному лицу - ижевчанину Владимиру Ломаеву.

У него во владении - более 30 моделей мотоциклов, выпускавшихся в конце 80-х годов прошлого века. Как правило, найти «Иж» в хорошем состоянии - довольно сложная задача, но Ломаеву это удается. Он продемонстрировал свою коллекцию посетившей его ведущей программы «Круиз-контроль» Юлии Розенберг, и даже прокатил на одном из экспонатов.

К концу 2000-х годов «ИЖМАШ» приостановил производство, не выдержав конкуренции на рынке. Но история продолжилась в ином ключе - в рамках проекта «Кортеж» был разработан эскортный мотоцикл, который и получил имя легенды.

Смотрите новый выпуск программы «Круиз-контроль» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Цель путешествия - прикоснуться к трем живым легендам Удмуртии: к знаменитому «Калашу», самому популярному в мире автомату; мотоциклу ИЖ, и к первому фортепиано русского композитора, поразившего весь мир своей музыкой.