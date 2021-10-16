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В Москве прошел фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН

Кира Карон
12:21 16.10.2021
Фестиваль юнармейской лиги КВН прошел уже в третий раз. Заявки на участие прислали больше трех десятков команд, но в Москву организаторы пригласили только 16 из них – тех, кто записал самые яркие и юморные ролики.
В Москве прошел фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН
© Фото: Минобороны РФ
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В Центральном академическом театре Российской Армии определили лучших «юмористов» «Юнармии». За победу в Фестивале Юнармейской Лиги КВН боролись 16 команд, которые приехали со всей России. Среди них – «Компот» из Челябинска, «Папа хотел сына» из Калининградской области, «Шпона» из Приморского края, «Дети Агаповки» из Челябинской области, «Молодые» из Забайкальского края и «Витязь» из Новосибирской области.

В состав жюри фестиваля вошли лидер Движения, Олимпийский чемпион Никита Нагорный, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания, Член Главного штаба «Юнармии» Анна Кузнецова, участник команды КВН «Югра» Игорь Дмитриев, капитан команды КВН «Борцы», трижды участник Высшей лиги КВН Юсиф Юсифов. По признаниям каждого из них, было непросто определять самого смешного и находчивого в детском юморе.

© Минобороны РФ

«Хотелось поставить "пятерки" всем командам. За  упорство, за волю к победе, за то, что не боялись казаться смешными на большой сцене. На мой взгляд, фестиваль получился ярким и веселым», - отметил Нагорный.

На фестивале юнармейцы сыграли только один конкурс «Приветствие». Однако, результатов участникам пришлось ждать дольше обычного. За кулисами у судейской коллегии развернулись жаркие дискуссии. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, претендентов на первое место было больше десяти.

Фестиваль Юнармейской лиги КВН выдался непредсказуемым. Никто не ожидал, что вместо одного победителя жюри объявит двоих. Первое место разделили команды «Шпона» из Приморского края и «Реальные пацаны» из Кабардино-Балкарии. Однако, и на этом сюрпризы не закончились – Никита Нагорный, на правах председателя жюри, вывел в лидеры еще и «Так точно!» из Омска. В итоге в следующем году в финале Юнармейской Лиги КВН без отборочных игр гарантированно выступят сразу три команды.  

© Минобороны РФ

Фестиваль юнармейской лиги КВН прошел уже в третий раз. Заявки на участие прислали больше трех десятков команд, но в Москву организаторы пригласили только 16 из них – тех, кто записал самые яркие и юморные ролики.

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