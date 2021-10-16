В Москве прошел фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН
В Центральном академическом театре Российской Армии определили лучших «юмористов» «Юнармии». За победу в Фестивале Юнармейской Лиги КВН боролись 16 команд, которые приехали со всей России. Среди них – «Компот» из Челябинска, «Папа хотел сына» из Калининградской области, «Шпона» из Приморского края, «Дети Агаповки» из Челябинской области, «Молодые» из Забайкальского края и «Витязь» из Новосибирской области.
В состав жюри фестиваля вошли лидер Движения, Олимпийский чемпион Никита Нагорный, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания, Член Главного штаба «Юнармии» Анна Кузнецова, участник команды КВН «Югра» Игорь Дмитриев, капитан команды КВН «Борцы», трижды участник Высшей лиги КВН Юсиф Юсифов. По признаниям каждого из них, было непросто определять самого смешного и находчивого в детском юморе.