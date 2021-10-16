Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк стабильное. Об этом сообщила ее дочь Анна в Instagram.

«Все стабильно», - так Анна ответила на вопрос подписчицы в соцсети, поинтересовавшейся здоровьем тяжелобольной матери.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила, что на нее очень тяжело повлияла болезнь ее матери, и из-за этого она сама долгое время лечилась от депрессии. Анна заверила, что когда полностью поправится, то найдет в себе силы рассказать и свою собственную историю.