Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анна Заворотнюк ответила на комментарий подписчицы в Instagram, поинтересовавшейся здоровьем актрисы.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк стабильное. Об этом сообщила ее дочь Анна в Instagram.
«Все стабильно», - так Анна ответила на вопрос подписчицы в соцсети, поинтересовавшейся здоровьем тяжелобольной матери.
Ранее Анна Заворотнюк сообщила, что на нее очень тяжело повлияла болезнь ее матери, и из-за этого она сама долгое время лечилась от депрессии. Анна заверила, что когда полностью поправится, то найдет в себе силы рассказать и свою собственную историю.