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В Калининградской области открылся средневековый замок Тапиау

Кира Карон
10:45 16.10.2021
По одной из версий в замке, например, находился тронный зал, где принимал крещение литовский князь Витаутас.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Откроет свои тайны не только историкам, но и нам - средневековый замок Тапиау в Калининградской области. Он до сих пор представляет особый интерес, не только для туристов. Вместе с экскурсиями здесь начнутся и археологические раскопки.

Первые упоминания в летописях датированы серединой тринадцатого века. Первая экскурсия и свободный доступ для туристов спустя семь с половиной веков. Тапиау - ключевой замок Тевтонцев, после падения ордена использовался для содержания узников. Эти стены помнят немало средневековых ужасов.

И даже в новейшей истории, в послевоенные годы замок использовался сначала как следственный изолятор, потом тюрьма, колония. Теперь историки в предвкушении - закрытый от посторонних уникальный исторический объект сохранил до сегодняшних дней все свои тайны и скоро начнет открывать их археологам.


«Археологические раскопки они позволяют более точно определить этапы устройства, конструкции замка. И конечно могут быть найдены почему нет и какие-то реликвии, раритеты, может быть даже и клады», - рассказал заместитель директора калининградского областного историко-художественного музея Анатолий Валуев.

За многовековую историю — ни одной серьезной реконструкции. Все сохранилось в первозданном виде хотя до наших дней уцелел лишь один флигель.

По одной из версий в замке, например, находился тронный зал, где принимал крещение литовский князь Витаутас. Также здесь бывал будущий король Англии Генрих четвертый, также находилась резиденция последнего гроссмейстера Тевтонского ордена Альбрехта Бранденбургского.

По количеству знаменитых исторических личностей, побывавших в замке, Тапиау - один из лидеров средневековья. Уникальные барельефы на сводчатых потолках — предположительно  первые символы раннего христианства.

На карте достопримечательностей Калининградской области Тапиау давно отмечен особым вниманием туристов но еще этим летом историческую реликвию показывали только через забор. Спрос на посещение замка пока опережает предложение, желающих слишком много.

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