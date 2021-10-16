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В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего теплохода «Жан Жорес»

Алена Миронова
10:30 16.10.2021
Работы по разминированию советского теплохода продолжались чуть больше месяца. За это время были подняты и уничтожены более 15 000 взрывоопасных предметов различного калибра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес».Торжественное построение и награждение специалистов сводного отряда МЧС России состоялось на центральной набережной Феодосии.

Работы по разминированию советского теплохода продолжались чуть больше месяца. За это время были подняты и уничтожены более 15 000 взрывоопасных предметов различного калибра.

Группа водолазов-пиротехников МЧС России осуществила порядка 400 спусков общей продолжительностью 263 часов. На глубине 18 метров, почти при нулевой видимости проводились сложные подводно-технические работы.

В этом году кроме взрывоопасных предметов различного калибра из четвертого трюма теплохода был поднят трехтонный советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ он займет свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей.

Несмотря на то, что в этом году в работу сводного отряда МЧС России свои корректировки вносила погода, все поставленные задачи по обследованию затонувшего теплохода, поиску, подъему и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов были успешно выполнены.

Для проведения операции был сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав вошли Специальный морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым, Специализированный отряд Главного управления МЧС России по Севастополю, 4 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы по Крыму, Центр ГИМС, а также Феодосийский АСО ГКУ РК «Крым-Спас». Всего 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехики и 7 плавсредств. На время проведения работ часть акватории Феодосийской бухты была закрыта для движения маломерных судов.

Инспекторский состав ГИМС МЧС России вел постоянное патрулирование прибрежной зоны. В следующем году работы будут продолжены.

Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», который осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

4 января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, было принято решение затопить корабль.

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