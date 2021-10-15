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Впервые довузовский кадетский корпус Минобороны РФ в Омске построили менее, чем за год

Егор Левин
09:37 15.10.2021
Кадеты размещаются в двухкомнатных секциях с гардеробными, отдельными душевыми и туалетными комнатами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Кадетский корпус Министерства обороны России в Омске впервые в истории довузовских учреждений ведомства построили менее, чем за год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проверил условия обучения воспитанников.

Масштабный проект возвели за 292 дня. Впервые такой крупный объект полностью сдали без разбивки строительства на первую и вторую очереди. Строительство развернули в декабре 2020 года, и к 1 сентября уже были сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта. Благоустроено свыше 125 тысяч квадратных метров территории.

Кадеты размещаются в двухкомнатных секциях с гардеробными, отдельными душевыми и туалетными комнатами.

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