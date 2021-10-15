Армия Военные специалисты ЦВО проверили районы посадки корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» Алена Миронова Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на утро 17 октября. Членами «киноэкипажа» стали актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военные специалисты ЦВО и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки «Союз МС-18». Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, а также водоемов. Проанализированы также и характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Более того, специалисты определили маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на утро 17 октября. Членами «Киноэкипажа» стали актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Кинодеятели занимаются съемками фильма «Вызов». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика