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Военные специалисты ЦВО проверили районы посадки корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем»

Алена Миронова
08:58 15.10.2021
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на утро 17 октября. Членами «киноэкипажа» стали актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военные специалисты ЦВО и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки «Союз МС-18».

Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, а также водоемов.

Проанализированы также и характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Более того, специалисты определили маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на утро 17 октября. Членами «Киноэкипажа» стали актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Кинодеятели занимаются съемками фильма «Вызов».

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