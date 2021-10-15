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Пилоты ВВО выполнили полеты с применением неуправляемых реактивных снарядов в Забайкалье

Алена Миронова
08:36 15.10.2021
В ходе полетов также отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования, в том числе с элементами боевого маневрирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили полеты с применением неуправляемых реактивных снарядов в Забайкальском крае.

Летчики Су-25 «Грач» учились обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения. Они отработали летно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на различном удалении от точки сброса с последующим уходом от вероятного ответного удара.

Пуски НУРС проводились штурмовиками на малых высотах с целью ухода от средств ПВО «противника». Также в ходе полетов отрабатывалась техника простого и сложного пилотирования, в том числе с элементами боевого маневрирования.

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