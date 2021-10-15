В Военно-медицинской академии отработали практические навыки экстренных операций на свиньях

Военно-медицинская академия имени Кирова - уникальный «институт» по лечению ранений и тяжелых травм с применением самых современных технологий.

Курсы, на которые съехались врачи из разных концов земли, в том числе бывшие выпускники, приурочены к юбилею клиники - 90 лет.

Практические навыки экстренных операций обучающиеся хирурги отрабатывают на свиньях.

«У них показатели физиологические близкие к нашим, цифры давления, пульса, такие же органы - мы выполняем те же операции, которые потом хирурги, которые у нас учатся, будут отрабатывать в своих операционных», - поделился преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Виктор Рева.

Шунтирование сонной артерии, остановка кровотечений при различных травмах - только за один день здесь отработают сразу 35 операций. Все, что необходимо для обучения хирургов.

В качестве обучающихся - гражданские медики, а преподают им сотрудники кафедры военно-полевой хирургии. Причем эти уникальные занятия идут одновременно сразу в трех операционных

Приехали сюда не только медики со всей России, но и иностранцы. Торстен Хаазе 33 года назад получил диплом военно-медицинской академии им. Кирова и уже много лет руководит отделением травматологии в немецкой клинике.

«Очень и очень полезно, потому что я здесь учился, я знаю, что у них огромнейший опыт при лечении тяжелейших травматизированных пациентов и для моего собственного опыта. Я очень восхищен», - поделился хирург-травматолог Торстен Хаазе.

Курсы приурочены к юбилею клиники военно-полевой хирургии - первой в мире. За 90 лет здесь подготовили более десяти тысяч уникальных специалистов, долг которых - спасать жизни «на передовой» - во всех войнах и вооруженных конфликтах.

«Кроме хирургии наши специалисты - еще и организаторы оказания помощи, чтут заветы Пирогова, что на войне главное сортировка, организация. И в любых условиях готовы оказывать помощь - в самых сложных условиях», - отметил заведующий кафедрой и клиникой военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Игорь Самохвалов.

Клиника военно-полевой хирургии сейчас - единственный травмоцентр 1-го уровня в российских вооруженных силах. Уникальный «институт» по лечению ранений и тяжелых травм с применением самых современных технологий.

Чем больше практики - тем лучше для военно-полевых хирургов, которые должны быть готовы в любой момент спасти реальную человеческую жизнь - там, где это потребуется.



