В СПЧ предложили создать аналог ПДД для Интернета

В России стоит сформировать «цифровой кодекс», регламентирующий деятельность в интернет-пространстве. Такую идею озвучил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.

Специалист выразил мнение, что сегодня правовое регулирование цифровой среды отстает от ее стремительного развития. Для того, чтобы это исправить и защитить граждан в диджитал-сфере, он предложил составить набор правил, аналогичных правилам дорожного движения.

«Это должно стать тем же, чем стало формирование ПДД для автомобилистов. Они дали автомобильной индустрии качественный толчок», - указал Ашманов.

Член СПЧ объяснил, что поначалу кодекс может состоять из набора поправок в существующие нормативно-правовые акты, а затем перерасти в единый закон. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Как минимум, по мнению эксперта «ПДД для Интернета» должен будет рассматривать деятельность в сфере госулуг и операций с данными граждан. Далее, согласно Ашматову, предстоит разобраться с проблемами искусственного интеллекта.