Убрать эхо войны: как военные РФ обучают новобранцев-саперов в Сирии

Писк миноискателя в руках сапера под Пальмирой обычно не говорит ни о чем хорошем. Но, к счастью, сегодня здесь всего лишь проходят учения. Большинство сирийских инженеров, находящихся на них, только постигают азы боевой науки. Сейчас занятия проходят под руководством российских инструкторов и опытных командиров армии САР.

От обнаруженной бомбы нужно увести всех. Задача хоть и учебная, но заряд настоящий. И здесь начинается самое интересное. Сначала инструктаж - что делать в первую, во вторую и в третью очередь.

По замыслу учений, в руках у саперов карта, которую добыли бойцы разведки. На ней указаны все заминированные объекты. Условные террористы оставили за собой минные поля, и в кратчайшие сроки нужно не просто все обезвредить, а составить свой план, чтобы мирные жители знали, где ходить безопасно.

«Это план расположения бомб, которые оставили боевики - документ, обязательный для оформления... Мы составляем отчет и сдаем его в архив», - объяснил командир инженерного взвода Хедер Абу Сахер.

Каждый снаряд помечают, но трогать сразу его нельзя. Мины и бомбы могут быть связаны между собой шнуром или радиосигналом. Инженерная разведка должна продолжаться, пока в квадрате не будут обнаружены все боезаряды.

Все найденные боеприпасы складывают в одном месте. Кульминация сегодняшних учений - это, конечно же, ликвидация всех найденных объектов. После взрыва нужно проверить, что в воронке не осталось неразорвавшихся зарядов.

«Сегодня мне хватило впечатлений, чтобы понять, насколько я должен быть собран в этой работе», - признался один из новобранцев Ахмад Халяби.

Эмоции начинающих саперов можно понять, ведь эта профессия действительно опасна. Между тем, скоро эти курсанты отправятся туда, где от их внимательности и навыков будут зависеть жизни других людей.

«Данные работы организованы по всем регионам Сирии. Я считаю, все практически идет к завершению. Данные люди потом, в дальнейшем, будут передислоцированы в гуманитарную инженерную разведку. Они будут обезвреживать территорию, чтобы мирные жители вернулись на свои участки», - рассказал начальник инженерной службы группировки войск «Пальмира» Артур Алискеров.

В Сирии работа этих парней еще долго будет востребована. Сегодня в сотнях населенных пунктов ждут, когда они приедут. Пока от бандформирований освобождено 90 процентов территории. День за днем террористы продолжают сдавать свои позиции. Где-то мирно, как на юге в Деръа, где-то с боем, как в Идлибской провинции на севере. Но задача этих бойцов при любом раскладе одна - убрать эхо войны с улиц мирных городов навсегда.