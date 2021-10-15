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Более 150 пациентов с COVID-19 приняли медики танковой армии ЗВО в Туле

Кира Тило
05:34 15.10.2021
Более 150 пациентов с коронавирусом приняли медики танковой армии Западного военного округа в городе Туле.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 150 пациентов с коронавирусом приняли военные-медики гвардейской танковой армии ЗВО в ходе работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница» в городе Туле.

Военные специалисты работают с пациентами, у которых COVID-19, в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы трудятся 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи - инфекционисты, реаниматологи.

© Минобороны РФ

В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

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