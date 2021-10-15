Более 150 пациентов с COVID-19 приняли медики танковой армии ЗВО в Туле

Более 150 пациентов с коронавирусом приняли военные-медики гвардейской танковой армии ЗВО в ходе работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница» в городе Туле.

Военные специалисты работают с пациентами, у которых COVID-19, в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы трудятся 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи - инфекционисты, реаниматологи.