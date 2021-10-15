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Врач рассказала, при какой температуре необходимо носить шапку

Кира Тило
05:08 15.10.2021
Трихолог предупредила, что отсутствие головного убора может привести к нарушению питания волос и спазму сосудов.
Врач рассказала, при какой температуре необходимо носить шапку
© Фото: pexels.com
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Отсутствие шапки может привести к спазму сосудов головы, а значит и к нарушению питания волос, особенно в ветреную погоду. Об этом сообщила врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.

«Ветер - дело неприятное. Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушение питания волос», - отметила Кохас.

Также врач подчеркнула, что если в прогнозе обещают, что температура будет ощущаться как минус семь, то шапку не желательно, а обязательно надевать.

«Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов – это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать. Поэтому, когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима», - сказала Кохас в интервью радио Sputnik

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