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Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении

Анна Берестовая
04:10 15.10.2021
С известной благодаря своим блогам в Youtube и Instagram девушкой не могут связаться третий день.
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
© Фото: ImagePressAgency face to face Globallookpress
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Менеджер популярного российского видеоблогера Саши Спилберг сообщила, что интернет-звезда уже третий день не выходит на связь. Отсутствие активности медиа-персоны заметили и ее многочисленные подписчики в социальных сетях.

«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», - обратилась менеджер с просьбой к аудитории в Stories Instagram-аккаунта  Саши Спилберг.

В подтверждении того, что девушка действительно пропала, в Сеть были выложены скрины переписки с сообщениями, оставшимися без ответа. Члены команды блогера признались, что не понимают, что происходит.

Александра Балковская, известная под псевдонимом Саша Спилберг, является популярным блогером, а также певицей, моделью и актрисой. На Youtube-канал 23-летней девушки подписаны 6,45 миллиона человек, а ее аккаунт в Instagram имеет 5,1 миллиона подписчиков.

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