Боевики совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*.

В провинции Алеппо зарегистрировано три обстрела, еще по два зарегистрировано в провинциях Идлиб и Латакия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского ЦПВС в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват и Сахват эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 140 человек, сдано 20 единиц оружия и более 107,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.