В Санкт-Петербурге из-за аварии без холодной воды остались более 47,5 тысяч жителей

Свыше 47,5 тысяч человек в Северной столице, по данным СМИ, остались без холодного водоснабжения в двух районах города и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров.

«В результате порыва трубопровода в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисий нос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов», - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По словам источника, без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница для больных COVID-19, в которой находится около 1000 человек.

В экстренной службе добавили, что подвоз воды уже организован и аварийно-восстановительные работы должны завершиться завтра к полудню.