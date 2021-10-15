Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Санкт-Петербурге из-за аварии без холодной воды остались более 47,5 тысяч жителей

Валентина Пескова
21:46 15.10.2021
Среди пострадавших зданий - в том числе инфекционная больница для больных COVID-19, в которой находится около 1000 человек.
В Санкт-Петербурге из-за аварии без холодной воды остались более 47,5 тысяч жителей
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Свыше 47,5 тысяч человек в Северной столице, по данным СМИ, остались без холодного водоснабжения в двух районах города и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров.

«В результате порыва трубопровода в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисий нос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов», - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По словам источника, без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница для больных COVID-19, в которой находится около 1000 человек.

В экстренной службе добавили, что подвоз воды уже организован и аварийно-восстановительные работы должны завершиться завтра к полудню.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:17 В стране и мире
Источник: в колонии во Владикавказе произошли массовые беспорядки
20:37 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело против дебоширов, пристававших к женщине в метро Москвы
19:25 В стране и мире
В МИД РФ осудили теракт в мечети в Кандагаре
17:46 В стране и мире
Видео
Путин принял участие в переписи населения онлайн
16:15 Армия
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Популярное
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом
Видео
Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.