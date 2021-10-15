В стране и мире Коронавирус Институт ФМБА подал заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19» Валентина Пескова Препарат успешно прошел доклинические испытания и теперь должен получить официальное одобрение для его использования в качестве лекарственного средства. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), возглавляемый экс-министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, подал документы в Минздрав России на регистрацию препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Мир-19». «Дата регистрации входящего номера - 14 октября 2021 года. Торговое наименование - "Мир-19". Международное непантованное наименование - синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)», - сообщается в государственном реестре лекарственных средств. Препарат предназначен для профилактики или лечения COVID-19 путем ингаляций или капель в нос. Как ранее говорила сама глава ФМБА, новое лекарство не влияет на человеческий геном и иммунитет, и абсолютно безопасно. Медикамент способен прекращать репликацию вируса и предотвращать самые тяжелые формы развития инфекции коронавируса, а также дистресс-синдромы на ее фоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика