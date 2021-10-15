Рябков обсудил с послом Великобритании альянс AUKUS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт, в ходе которой российская сторона выразила надежду на строгое исполнение обязательств в области ядерного нераспространения участниками альянса AUKUS. При этом Рябков отметил, что возможные последствия формирования партнерства между США, Великобританией и Австралией продолжают изучаться.

«С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями. Выражена надежда, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин высказался насчет альянса AUKUS. По его мнению партнерство между Австралией, США и Великобританией подрывает региональную стабильность.