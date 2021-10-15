Путин принял участие в переписи населения онлайн

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг. Российский лидер ответил на вопросы переписи с помощью компьютера из своего кабинета в Кремле.

Глава государства с легкостью заполнил анкету участника переписи, а затем обратился к россиянам, отметив важность участия в этом мероприятии.

«Это - не формальное дело. Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более эффективные, а значит, более выверенные решения в сфере экономики и социальных областях, таких как здравоохранение, образование и демография», - пояснил президент РФ.

Владимир Путин принимал участие в переписи в 2002 и 2010 годах. Для этого его подмосковную резиденцию всегда посещали организаторы.

В первый день Всероссийской переписи населения с помощью портала «Госуслуги» в ней приняли участие уже более одного миллиона человек. Мероприятие будет длиться месяц, а в отдаленных регионах страны - до 20 декабря.