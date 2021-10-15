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Собянин рассказал о ближайших изменениях в сфере московского транспорта

Анна Берестовая
01:53 15.10.2021
Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы.
Собянин рассказал о ближайших изменениях в сфере московского транспорта
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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После недавних изменений, таких как начало работы новых станций Московских центральных диаметров и ввод Большой кольцевой линии, в столице необходимо переформировать транспортную сеть. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, объяснив, что гражданам необходимы маршруты, которые будут логичны и понятны в обновленных условиях.

Как заметил градоначальник, функционирование современной системы автобусных маршрутов «Магистраль» уже значительно повлияло на время в поездке. По его мнению, в городе следует вводить больше аналогичных «Магистралей», чтобы сделать общественный транспорт более соответствующим нуждам людей.

Кроме того, согласно Собянину, в столице будут работать над строительством МЦД-3, МЦД-4, а также заниматься проектированием МЦД-5. При этом уже существующие линии диаметров продлевать не планируется, так как они уже охватывают территорию с наибольшим пассажиропотоком.

Ближайшим из планирующихся проектов станет МЦД-3. Его организация и запуск, как отметил мэр, связаны с одной главной проблемой - необходимостью совместить движение транспорта с ходом высокоскоростных поездов из Санкт-Петербурга, идущих по той же линии.

«Надеюсь, что мы вместе с РЖД, правительством РФ, Минтрансом справимся с этой проблемой», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Градоначальник также сообщил, что в планы властей в области транспорта входит постепенное вытеснение электрическими автобусами дизельных. В целом же, по его словам, идет четкая тенденция на обновление транспорта, касающаяся также трамваев и вагонов метрополитена.

Глава Москвы высказался и о личном транспорте, объяснив москвичам-автомобилистам, что их не собираются «обижать» и постоянно штрафовать за нарушение тишины. Подобные санкции, согласно Собянину, будут использоваться только в отношении злостных нарушителей, которые убирают глушители и «носятся... с утра до вечера по спальным районам».

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