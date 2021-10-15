Начальник Генштаба Герасимов вручил боевое знамя 32-му пункту управления связью
Стяг был торжественно передан начальнику 32-го ПУС полковнику Сергею Максименко.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил боевое знамя 32-му пункту управления связью. Его главная задача - оперативное управление системой связи всех Вооруженных Сил.
Церемония вручения военного символа состоялась в Доме приемов Министра обороны РФ. Полковник Сергей Максименко отметил, что стяг олицетворяет честь, доблесть, славу, и боевые традиции.
«Боевое знамя - это главная воинская реликвия, символ доблести и славы. Он служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях нашей армии и флота, святости воинского долга», - отметил Глава Генштаба.
Как сказал Валерий Герасимов, пункт связи более полувека обеспечивает безотказную работу связи.