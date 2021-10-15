РФ и Финляндия договорились о запуске туристических поездов между Петербургом и Хельсинки

РФ и Финляндия договорились о запуске туристических поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после заседания российско-финской межправкомисси, в которой он является сопредседателем.

«Мы принципиально договорились о возобновлении железнодорожного маршрута, туристического пассажирского - это „Аллегро“. Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии и думаю, что в ближайшее время в этой части будет принято решение», - отметил Мантуров.

Глава ведомства рассказал, что РФ надеется, что Финляндия разрешит въезд российским туристам, которые вакцинированы «Спутником V».

«Мы в этом направлении только начали взаимодействовать, поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава уже начали отрабатывать с финскими партнерами. Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков», - пояснил министр.

Мантуров напомнил, что в 2019 году из Финляндии в страну въехало почти почти 800 тыс. человек, а в Финляндию - 3,8 млн человек. Сейчас же поток снизился более чем на 80%, несмотря на возобновление авиаперевозок между странами. Однако въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен - ограничения действуют минимум до 24 октября.