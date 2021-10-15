Путин заявил о важности знания русского языка для трудовых мигрантов

Приезжающим на работу в Россию гражданам других стран СНГ необходимо «как минимум знать русский язык». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств объединения.

Глава государства отметил, что русский язык - объединяющая сила, скрепляющая единое цивилизованное пространство на территории СНГ.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России..Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия», - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что на прошлом саммите СНГ было принято решение о проведении в 2023 году в государствах Содружества Года русского языка как межнационального общения.

Ранее российский президент заявил о важности улучшения взаимодействия спецслужб стран СНГ. Владимир Путин выступил за работу над развитием отношений стран СНГ в экономических интересах, чтобы укрепить конкурентоспособность государств Содружества.