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Специалисты Ярославского училища ПВО показали процесс заряжания «Панциря»

Андрей Аркадьев
13:27 15.10.2021
Учебное заведение готовит специалистов противовоздушной обороны на современных образцах техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, 15 октября, исполняется 70 лет Ярославскому высшему военному училищу, откуда выпускаются специалисты ПВО. Представители вуза показали «Звезде», как заряжается зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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