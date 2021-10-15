Армия Специалисты Ярославского училища ПВО показали процесс заряжания «Панциря» Андрей Аркадьев Учебное заведение готовит специалистов противовоздушной обороны на современных образцах техники. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сегодня, 15 октября, исполняется 70 лет Ярославскому высшему военному училищу, откуда выпускаются специалисты ПВО. Представители вуза показали «Звезде», как заряжается зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». «Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика