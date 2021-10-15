В стране и мире В Северной Осетии пожарный спас ребенка, попавшего под машину Алена Миронова Инцидент произошел утром в четверг, 14 октября, в одном из дворов многоэтажного дома на Московском шоссе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Во Владикавказе пожарный спас ребенка, попавшего под автомобиль. Инцидент произошел утром в четверг, 14 октября, в одном из дворов многоэтажного дома на Московском шоссе. Как отмечается, ребенок выскочил из подъезда и бросился на проезжую часть, где и попал под колеса автомобиля. Пожарный пожарно-спасательной части №17 Людвиг Бестаев стал свидетелем произошедшего и, быстро среагировав, освободил ребенка из-под колеса и взял его на руки. Вместе с водителем автомобиля мальчика отвезли в больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика