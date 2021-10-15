Бесконечные учения и суровый климат: как прошел 10-й арктический поход Северного флота

А в Североморске встречают участников 10-го арктического похода. За два с лишним месяца корабли Северного флота прошли 12 тысяч морских миль: высадили морской десант на арктические острова, выполнили десятки боевых упражнений. В Дудинке штурмом взяли стратегически важный объект условного противника. Участников встречала Елена Сивонен.

Они уходили, когда светило солнце и еще лето было в самом разгаре, а возвращаются в промозглые плюс два и дождь. Участники юбилейного, 10-го арктического похода выполнили все поставленные задачи, и теперь они дома.

«Оркестр уже готов, как и участники похода. Совсем скоро на блюде вынесут жареного поросенка. Это традиция. Так из дальних походов встречают всех военных моряков. Впереди еще торжественные речи, вручение грамот и благодарностей», - прокомментировала корреспондент.

Поздравлять и чествовать есть за что. Учения - на морях Северного Ледовитого океана на всем протяжении Северного морского пути. В каждом порту.

«Не осталось ни одного острова на всем протяжении Северного морского пути, где бы не побывали моряки Северного флота», - подчеркнул Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом.

Во время похода слово «впервые» звучало не единожды. В Дудинке впервые североморцы штурмом взяли позиции условного противника - диверсантов, захвативших стратегически важный объект. Военные моряки и морпехи действовали одновременно с воды, земли и воздуха. Операцию по освобождению порта провели стремительно.

Звуки и пламя стрельбы несколько дней озаряли район Новосибирских островов. Работала корабельная артиллерия. Стреляли флагман отряда БПК «Североморск» и большой десантный корабль «Георгий Победоносец». По воздушным, морским целям. С берега их прикрывал ракетный страж - могучий «Бастион».

Всего за два с лишним месяца корабли и суда обеспечения прошли 12 тысяч морских миль. Провели три высадки морского десанта на арктическое побережье острова Котельный, в Якутии и на Таймыре, выполнили десятки боевых упражнений.

Уже на завершающем этапе отряд преодолел, можно сказать, ледовый плен. Особенно в районе Северной Земли. Буквально бороздил опасный район. И все это без ледокольной проводки. Уже сейчас формируется список новых задач на следующий арктический поход 2022 года.

С увеличением боевых возможностей флота, поступлением новых кораблей и судов ледового класса объем задач, выполняемых в Арктической зоне, будет только расти. И в основу новых достижений как раз таки и ляжет опыт военных моряков, полученный ими в том числе в рамках юбилейного, 10-го арктического похода.