Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Две тысячи военнослужащих Ульяновского соединения ВДВ ревакцинируют до конца года

Андрей Аркадьев
11:12 15.10.2021
Плановая ревакцинация в Вооруженных силах РФ началась 1 июля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более 2 000 военнослужащих и членов их семей Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ ревакцинируют до конца года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ревакцинацию проходят те, кто уже ранее прошел полный цикл вакцинации. Военнослужащих прививают российским препаратом «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, вводится внутримышечно - в плечо. Вначале ставится один компонент, через три недели - второй.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру. Медики рассказывают о воздействии вакцины на организм. К вакцинации допускаются только те, у кого нет противопоказаний. Процедура добровольная, проводится только с письменного согласия людей.

Плановая ревакцинация в Вооруженных силах РФ началась 1 июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.