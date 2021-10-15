Две тысячи военнослужащих Ульяновского соединения ВДВ ревакцинируют до конца года

Более 2 000 военнослужащих и членов их семей Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ ревакцинируют до конца года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ревакцинацию проходят те, кто уже ранее прошел полный цикл вакцинации. Военнослужащих прививают российским препаратом «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, вводится внутримышечно - в плечо. Вначале ставится один компонент, через три недели - второй.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру. Медики рассказывают о воздействии вакцины на организм. К вакцинации допускаются только те, у кого нет противопоказаний. Процедура добровольная, проводится только с письменного согласия людей.

Плановая ревакцинация в Вооруженных силах РФ началась 1 июля.