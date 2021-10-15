На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. У него обнаружили пневматическое оружие. Об этом сообщили в мэрии Анадыря.

Как отмечается, по признанию задержанного, он разместил сообщение в мессенджере исходя из хулиганских побуждений.

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела, а также об избрании подростку меры пресечения.