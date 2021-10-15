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Один день с COVID: корреспондент «Звезды» побывала в «красной зоне» больницы в Крыму

Кира Карон
11:25 15.10.2021
В борьбе с коронавирусной инфекцией нельзя допускать главной ошибки - терять время, говорят медики, в том числе и оттягивать прививку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С бригадой неотложки некогда даже поговорить. Медики выгружают одного пациента - и тут же следующий рейс. Машины скорой работают на разрыв. Десятки выездов за смену. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко побывала в «красной зоне» клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Крыму.

«Мы снова в "красную зону". Уже второй раз за неделю. Проведем тут несколько часов. Опять в тесном контакте с пациентами с диагнозом COVID. Да, рискованно. Но медики, конечно, внимательно проследили за тем, чтоб мы как следует экипировались, чтоб не заболеть. Потому что свободных коек еще и для нас с оператором у них нет. На полуострове все больницы переполнены», - передает корреспондент Виктория Косогляденко.

Далее группа заходит в многофункциональный медицинский центр Министерства обороны, там находится «красная зона». Вход в каждую палату с общего балкона, чтобы не распространять вирус по внутренним помещениям.

«Грубо говоря, как отец, муж повел себя безответственно - не привился. Сейчас те мои товарищи, которые привились, радуются жизни. Ну и я радуюсь, что живой», - рассказал Александр Малахат.

Александр Малахат «продержался» только на кислороде. Это его и спасло, 50% поражения легких. Без трубки почти не дышал. Даже на ночь не отключается от аппарата. То же самое и в соседней палате.

В каждой палате в «красной зоне» сейчас только «запущенные» пациенты. Те, кто свое состояние усугубил сам - не сделал прививку, несвоевременно обратился за медпомощью или до последнего не хотел ложиться в больницу, самонадеянно рассчитывая, что вылечится своими силами. Итог - госпитализация, но уже в критическом состоянии, когда врачам буквально приходится доставать с того света.

Еще статистика - в реанимации сейчас только невакцинированные пациенты. Причем доктора не скрывают, что вакцина не панацея, но возможность обойтись легким недомоганием.

А то, что прививка уже спасла множество жизней, каждый день доказывают медики, которые работают в «красной зоне». Ежедневные контакты напрямую с инфекцией, при этом в госпитале случаев заражения среди медиков нет. В борьбе с коронавирусной инфекцией нельзя допускать главной ошибки - терять время, говорят медики, в том числе и оттягивать прививку.

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