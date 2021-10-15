Армия Молот «Тора»: ЗРК поразили воздушные цели «противника» под Астраханью Андрей Аркадьев Зенитчики уничтожили все объекты условного противника, включая скоростную ракету-мишень «Саман». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Зенитные комплексы «Тор» в движении поразили воздушные цели на учениях, которые проходили на полигоне в Астраханской области. Расчеты ЗРК Южного военного округа уничтожили все объекты условного противника, включая скоростную ракету-мишень «Саман». «Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика