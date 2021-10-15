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Российский гумконвой доставил в ЛНР препараты ИВЛ и вакцины от гриппа

Кира Тило
01:13 15.10.2021
Автомобили 103-го гуманитарного конвоя МЧС РФ доставили около 79 тонн медикаментов и препаратов.
Российский гумконвой доставил в ЛНР препараты ИВЛ и вакцины от гриппа
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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В самопровозглашенную Луганскую народную республику в составе гуманитарного конвоя МЧС РФ доставили 79 тонн медикаментов и препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«В ЛНР сводной колонной МЧС РФ был доставлен 103-й гуманитарный конвой. В состав конвоя вошли медикаменты, а также медицинское оборудование. Общий вес составляет 79 тонн», - говорится в сообщении.

Известно, что в составе конвоя были медикаменты, аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа. 

«К нам зашла вакцина от гриппа. В ближайшее время будет распределение вакцин по амбулаторным учреждениям для продолжения вакцинопрофилактики сезонного гриппа. Помимо этого зашли вакцинные препараты для вакцинации детей согласно календарю прививок», - говорится на сайте.

Также сообщается, что гумконвой доставил инсулин и препараты для лечения гемодиализа и онкозаболеваний .

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