Опубликованы кадры работы боевого робота «Маркер» на космодроме Восточный

В Сети появились кадры работы боевого робота «Маркер» на космодроме Восточный.

Как ранее сообщалось, робот будет патрулировать территорию космодрома. Он работает как в радиоуправляемом режиме, так и автономно.

«Маркер» совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске еще в 2019 году. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов.

Робототехническая платформа «Маркер» разработана Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника». Она предназначена для совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели.