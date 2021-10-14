«Летающий Aurus» успешно прошел испытания перед первым полетом

Самолет Як-18Т с двигателем от автомобилей Aurus с успехом прошел предполетные испытания.

Был выполнен целый комплекс пробежек и подлетов на аэродроме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.

Как отмечается, первый полет должен состояться в конце 2021 - начале 2022 года. В дальнейшем доработанный двигатель Aurus можно будет устанавливать на самолеты малой авиации, спортивные, а также учебно-тренировочные самолеты.