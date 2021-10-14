Заведено уголовное дело после обстрела школы в Донбассе украинскими силовиками

Уголовное дело возбудили по факту обстрела школы в Донбассе украинскими силовиками.

По информации следствия, в среду, 13 октября, военнослужащие украинских вооруженных формирований обстреляли среднюю школу № 4 имени Романа Салькова в городе Золотое-5. Никто из учеников, а также сотрудников школы не пострадал, поскольку сейчас проходят школьные каникулы.

Предполагается, что при обстреле образовательного учреждения, украинские военнослужащие имели намерение совершить убийство или же причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих в Донбассе.

Так, силовики нарушили тем самым Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Дополнительный протокол II к ней.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ - Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.