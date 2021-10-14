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Житель Приморья дважды попытался ограбить один и тот же магазин с пистолетом-зажигалкой

Анна Берестовая
05:44 14.10.2021
Мужчина попытался украсть алкоголь из магазина, угрожая продавцам пистолетом-зажигалкой, во Владивостоке.
Житель Приморья дважды попытался ограбить один и тот же магазин с пистолетом-зажигалкой
© Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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Во Владивостоке местный житель совершил ограбление магазина, угрожая людям предметом, выглядящим как пистолет. Украдены были сигареты и алкоголь. Позже злоумышленник был задержан при попытке повторно ограбить то же самое место.

После первого инцидента сотрудники торговой точки сообщили о случившемся правоохранителям, после чего на место выехали оперативники. Именно в тот момент, когда полицейские были в помещении и изымали записи с видеокамер «невезучий преступник» решил вернуться и потребовать новую порцию спиртного.

Согласно сообщению управления МДВ по Приморскому краю, мужчина был сразу же задержан сотрудниками уголовного розыска. Как затем выяснилось, «оружием», которым он угрожал оба раза при заходах в магазин, был пистолет-зажигалка.

Позже 31-летний приморец признался, что был пьян во время «налета» на торговую точку и не слишком обдумывал свои действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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