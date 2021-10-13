Боевики совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы).

В провинции Алеппо зарегистрировано пять обстрелов. Еще по одному зафиксировано в Идлибе, Хаме и Латакии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Сайда, Кхель, Эн-Найме, Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман и Нада за сутки урегулировали свой статус 179 человек, сдано 72 единиц оружия, более 1 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.