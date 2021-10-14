Путин оценил возможность применения криптовалюты в торговле нефтью

В будущем криптовалюта, возможно, сможет использоваться в качестве средства накопления, но сейчас говорить об этом еще рано. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналисткой американского канала CNBC Хедли Гэмбл.

Российский лидер отметил, что в настоящее время она очень нестабильна, поэтому, хотя криптовалюта способна быть расчетной единицей, но использовать ее в торговле пока преждевременно. Особенно, как подчеркнул глава президента, рано говорить об ее применении в торговле энергоресурсами.

«Торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии... об этом рановато говорить», - подметил он.

Владимир Путин обратил внимание, что сегодня рынок криптовалюты колеблется очень заметно и она пока ничем не обеспечена. Тем не менее, как обозначил президент, стоит посмотреть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.