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Путин оценил возможность применения криптовалюты в торговле нефтью

Анна Берестовая
04:09 14.10.2021
Президент РФ допустил, что криптовалюта сможет стать накопительным средством.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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В будущем криптовалюта, возможно, сможет использоваться в качестве средства накопления, но сейчас говорить об этом еще рано. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналисткой американского канала CNBC Хедли Гэмбл.

Российский лидер отметил, что в настоящее время она очень нестабильна, поэтому, хотя криптовалюта способна быть расчетной единицей, но использовать ее в торговле пока преждевременно. Особенно, как подчеркнул глава президента, рано говорить об ее применении в торговле энергоресурсами.

«Торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии... об этом рановато говорить», - подметил он.

Владимир Путин обратил внимание, что сегодня рынок криптовалюты колеблется очень заметно и она пока ничем не обеспечена. Тем не менее, как обозначил президент, стоит посмотреть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

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